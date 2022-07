Roma Bailly | dall’Inghilterra sicuri | Mou vuole il difensore dello United

(Di domenica 24 luglio 2022) Laper la difesa non segue soltanto Zagadou, piace ancheche Mourinho ha già avuto al ManchesterLaper la difesa non segue soltanto Zagadou, piace ancheche Mourinho ha già avuto al Manchester. Questo quanto filtra dai quotidiani inglesi in edicola. I giallorossi sono alla ricerca di undal profilo internazionale per rinforzare il reparto. Dopo Senesi e Zagadou occhi su. L'articolo proviene da Calcio News 24.

MarcoDe74311070 : RT @MirabellaIacopo: Persistono dubbi su #Zagadou a causa dei molti infortuni avuti. Ieri sera contatti tra la #Roma e l'agente di #Bailly… - PSGRelay : RT @MirabellaIacopo: Persistono dubbi su #Zagadou a causa dei molti infortuni avuti. Ieri sera contatti tra la #Roma e l'agente di #Bailly… - ValerioSpezzano : RT @MirabellaIacopo: Persistono dubbi su #Zagadou a causa dei molti infortuni avuti. Ieri sera contatti tra la #Roma e l'agente di #Bailly… - FabioMelis84 : RT @MirabellaIacopo: Persistono dubbi su #Zagadou a causa dei molti infortuni avuti. Ieri sera contatti tra la #Roma e l'agente di #Bailly… - CalcioNews24 : #Roma interesse anche per #Bailly ?? -

Laper la difesa non segue soltanto Zagadou, piace ancheche Mourinho ha già avuto al Manchester United Laper la difesa non segue soltanto Zagadou, piace ancheche Mourinho ha già avuto al Manchester United. Questo quanto filtra dai ...alla/ Calciomercato, l'alternativa a Zagadou e la richiesta dello United Calciomercatonews, Carles Perez vuole tornare in Spagna Un altro nome sulla lista dei partenti della...Il mercato della Roma è in grande fermento, sfuma Frattesi dopo la cessione di Scamacca, si sonda Bailly per la difesa ...Bailly Roma - La Roma di Mourinho continua a ritmi serrati la preparazione all'anno che verrà. Intensità, qualità e corsa: nasce la nuova Roma.