Monopattini, rivoluzione sullo sharing: multe per chi parcheggia in divieto (Di domenica 24 luglio 2022) rivoluzione Monopattini : cambiano le regole contro il parcheggio selvaggio. Una piaga nelle grandi città italiane. Parte il 26 luglio da Roma e Milano il primo esperimento al mondo di educazione alla ... Leggi su leggo (Di domenica 24 luglio 2022): cambiano le regole contro il parcheggio selvaggio. Una piaga nelle grandi città italiane. Parte il 26 luglio da Roma e Milano il primo esperimento al mondo di educazione alla ...

leggoit : Monopattini, rivoluzione sullo sharing: multe per chi parcheggia in divieto - urbanbike : Monopattini, è rivoluzione sharing: multe a chi li parcheggia in divieto, tutte le novità - FedericoPommier : Partecipa alla rivoluzione della mobilità con la condivisione di monopattini! Riceverai un credito di corsa di €3 d… - FedericoPommier : Partecipa alla rivoluzione della mobilità con la condivisione di monopattini! Riceverai un credito di corsa di €3 d… - FedericoPommier : Partecipa alla rivoluzione della mobilità con la condivisione di monopattini! Riceverai un credito di corsa di €3 d… -