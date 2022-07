Juventus, apprensione per Pogba: infortunio in allenamento | VIDEO (Di domenica 24 luglio 2022) apprensione per Paul Pogba, classe 1993, centrocampista che la Juventus ha ripreso dal Manchester United a parametro zero. Il francese, infatti, ha abbandonato l'ultimo allenamento zoppicando a causa di un infortunio. Ecco il VIDEO dell'uscita Leggi su pianetamilan (Di domenica 24 luglio 2022)per Paul, classe 1993, centrocampista che laha ripreso dal Manchester United a parametro zero. Il francese, infatti, ha abbandonato l'ultimozoppicando a causa di un. Ecco ildell'uscita

