F1, Christian Horner: “Vittoria importante, ma il campionato è lungo! Abbiamo cambiato strategia dopo il ko di Leclerc” (Di domenica 24 luglio 2022) Christian Horner sorride al termine del Gran Premio di Francia, valido come dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022, ma non vuole assolutamente considerare conclusa la stagione. Sul tracciato di Le Castellet il successo va nelle mani di Max Verstappen, abile a gestire nel migliore dei modi la situazione dopo il “botto” di Charles Leclerc, conducendo in porto una Vittoria di capitale importanza. Il team principal della Red Bull analizza la gara transalpina ai microfoni di F1.com: “Diciamo che tutto è ruotato attorno al tentativo di undercut di Max Verstappen nei confronti di Charles Leclerc. Il cambio gomme è stato impeccabile e con le hard stava mettendo in mostra un buon ritmo, ma non sapremo mai come sarebbero andate le cose visto il ritiro del ferrarista. Senza ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022)sorride al termine del Gran Premio di Francia, valido come dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022, ma non vuole assolutamente considerare conclusa la stagione. Sul tracciato di Le Castellet il successo va nelle mani di Max Verstappen, abile a gestire nel migliore dei modi la situazioneil “botto” di Charles, conducendo in porto unadi capitale importanza. Il team principal della Red Bull analizza la gara transalpina ai microfoni di F1.com: “Diciamo che tutto è ruotato attorno al tentativo di undercut di Max Verstappen nei confronti di Charles. Il cambio gomme è stato impeccabile e con le hard stava mettendo in mostra un buon ritmo, ma non sapremo mai come sarebbero andate le cose visto il ritiro del ferrarista. Senza ...

