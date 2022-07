Dramma in campo, è morto l’ex Cagliari Musiu: fatale un malore improvviso (Di domenica 24 luglio 2022) Un Dramma in campo, una tragedia che ha sconvolto il mondo del calcio. E’ morto Andrea Musiu, calciatore di soli 20 anni, mentre giocava una partitella con gli amici nel campo di calcio il Vecchio Borgo nel quartiere Sant’Elia di Cagliari. La causa sarebbe un malore improvviso. Sul posto sono arrivate due ambulanze per rianimare il giovane, ma i tentativi sono stati inutili. Andrea Musiu era cresciuto nelle giovanili del Cagliari e le prime esperienze sono state in squadre dilettantistiche. Sui social sono stati pubblicati tanti messaggi di cordoglio, di amici, ex compagni e tifosi. “Il Cagliari Calcio piange la tragica scomparsa di Andrea Musiu, morto su un ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 24 luglio 2022) Unin, una tragedia che ha sconvolto il mondo del calcio. E’Andrea, calciatore di soli 20 anni, mentre giocava una partitella con gli amici neldi calcio il Vecchio Borgo nel quartiere Sant’Elia di. La causa sarebbe un. Sul posto sono arrivate due ambulanze per rianimare il giovane, ma i tentativi sono stati inutili. Andreaera cresciuto nelle giovanili dele le prime esperienze sono state in squadre dilettantistiche. Sui social sono stati pubblicati tanti messaggi di cordoglio, di amici, ex compagni e tifosi. “IlCalcio piange la tragica scomparsa di Andreasu un ...

