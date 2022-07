Da Vittorio Emanuele III a Fanfani, da Berlusconi a Brunetta, lo stigma politico verso i “nani” (Di domenica 24 luglio 2022) Le parole irridenti, volgari, di Marta Fascina verso Renato Brunetta, e la sua forte risposta televisiva hanno riproposto un tema che si sperava – erroneamente – superato: quello del body shaming per le figure politiche e istituzionali basse di statura. Va detto che Brunetta ne ha sentite e lette di tutti i colori in quarant’anni di vita pubblica (la più celebre, «l’energumeno tascabile di Berlusconi» definizione di Massimo D’Alema). Ma sicuramente – per un ribaltamento della nemesi – il più bersagliato dei politici di oggi su questo tema è proprio il marito (o quasi) dell’onorevole Fascina. Silvio Berlusconi è stato sferzato mille volte, senza mai peraltro accusare il colpo, almeno pubblicamente. Per lui fu Beppe Grillo a coniare il termine di «psiconano» nei suoi comizi, mentre Marco Travaglio lo ... Leggi su open.online (Di domenica 24 luglio 2022) Le parole irridenti, volgari, di Marta FascinaRenato, e la sua forte risposta televisiva hanno riproposto un tema che si sperava – erroneamente – superato: quello del body shaming per le figure politiche e istituzionali basse di statura. Va detto chene ha sentite e lette di tutti i colori in quarant’anni di vita pubblica (la più celebre, «l’energumeno tascabile di» definizione di Massimo D’Alema). Ma sicuramente – per un ribaltamento della nemesi – il più bersagliato dei politici di oggi su questo tema è proprio il marito (o quasi) dell’onorevole Fascina. Silvioè stato sferzato mille volte, senza mai peraltro accusare il colpo, almeno pubblicamente. Per lui fu Beppe Grillo a coniare il termine di «psiconano» nei suoi comizi, mentre Marco Travaglio lo ...

