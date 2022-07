(Di domenica 24 luglio 2022) Dalla corsa alla presidenza della Regione Lombardia alla formazione di undi. I progetti dell’attuale assessora alla Sanità, nonché vicepresidente della giunta a trazione leghista, Letizia, potrebbero cambiare nel giro di poche settimane. Se a giugno ai microfoni di Radio Lombardia confermava di aver dato «da tempo» la sua disponibilità alla coalizione diper diventare il successore di Attilio Fontana, oggi 24 luglio il Corriere della Sera parla di un’idea che si sta facendo ogni giorno più concreta: unnazionale. I punti chiave di questo cambio di prospettiva sono essenzialmente due. Il primo riguarda il presidente in carica, il leghista Fontana. A maggio è stato prosciolto dal caso camici in quanto «il fatto non sussiste». L’esito di ...

Anche la Moratti pronta a sfilarsi dal centrodestra: l'ipotesi di un partito, un altro al centro Il consigliere comunale di minoranza e presidente del Comitato Ospedale 3.0 chiede un incontro con la responsabile del welfare regionale. In mezzo anche alcuni episodi di cronaca che hanno avuto a che ...Intanto, però, c'è anche un possibile nuovo attore nel panorama del centro in via di composizione. Si tratta di un possibile partito guidato da Letizia Moratti. Secondo quanto scrive il Corriere della ...