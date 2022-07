Alessandra Amoroso | la cantante a cuore aperto | “Pensavo davvero di non farcela” | Fan sconvolti

Leggi su ildemocratico

(Di domenica 24 luglio 2022)si è lasciata andare ad una confessione amostrando ai suoi fans il suo lato più fragile e sensibile A distanza di quattordici anni dal suo esordio nel mondo della musica,può ritenersi più che soddisfatta di quanto realizzato. La sua vittoria in occasione dell’ottava edizione di “Amici di Maria De Filippi” è stato per lei una sorta di trampolino di lancio. E pensare che, soltanto l’anno prima del successo, la famosa artista nata in provincia di Lecce era stata scartata ai provini.(Websource)Per sua fortuna e per quella dei suoi fans tuttavia, il carattere dellaè tutt’altro che arrendevole. Il primo ‘rifiuto’ incassato all’età di diciassette anni non l’ha infatti ...