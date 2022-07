7 Antipasti con solo tre ingredienti. Super veloci, gustosi e chic! (Di domenica 24 luglio 2022) Antipasti con solo tre ingredienti: idee gustose e veloci Non sempre per preparare cose deliziose ci vuole tanto tempo, infatti eccovi qui un insieme di deliziosi Antipasti, che possono essere preparati rapidamente con due o tre ingredienti, oltre al sale, olio e le spezie 1.Ali di pollo con miele e salsa di soia Hai bisogno di: 1 chilo di ali di pollo. 150 grammi di salsa di soia. 5 cucchiai di miele Spezie e sale. preparazione: Mescolate il miele e la salsa, aggiungere le spezie che preferite e versate il composto sopra la carne. Lasciare in frigorifero per qualche ora, meglio ancora se fino al giorno successivo. Preriscaldare il forno a 180 gradi, ungere una teglia o utilizzate la carta da forno.Cuocere per circa un’ora fino a doratura. 2.Barche avocado con gamberi o ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 24 luglio 2022)contre: idee gustose eNon sempre per preparare cose deliziose ci vuole tanto tempo, infatti eccovi qui un insieme di deliziosi, che possono essere preparati rapidamente con due o tre, oltre al sale, olio e le spezie 1.Ali di pollo con miele e salsa di soia Hai bisogno di: 1 chilo di ali di pollo. 150 grammi di salsa di soia. 5 cucchiai di miele Spezie e sale. preparazione: Mescolate il miele e la salsa, aggiungere le spezie che preferite e versate il composto sopra la carne. Lasciare in frigorifero per qualche ora, meglio ancora se fino al giorno successivo. Preriscaldare il forno a 180 gradi, ungere una teglia o utilizzate la carta da forno.Cuocere per circa un’ora fino a doratura. 2.Barche avocado con gamberi o ...

