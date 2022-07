WWE | Stephanie McMahon ha aperto la puntata di SD con un grande ringraziamento a Vince

(Di sabato 23 luglio 2022) La serata di ieri è stata segnata dall’annuncio a sorpresa diche ha deciso di ritirarsi dalla WWE rinunciando ad ogni ruolo. L’ex chairman ha nominato come co-CEO sua figliae Nick Khan, proprioha preso la via del ring in apertura di SmackDown e ha parlato brevemente al pubblico per ringraziare il padre. Thank youVisibilmente emozionata e sorridente ha parlato del ritiro del padre, di quanto lui abbia amato i suoi fan e la WWE, che lui ha creato e plasmato nel corso degli anni. Spontaneamente dal pubblico è partito il coro “Thank you”, prima ancora che Steph arrivasse a terminare il suo discorso.ha detto cheha ringraziato tutto il WWE Universe e i dipendenti ed era il ...

