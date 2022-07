Una Vita, anticipazioni 24 luglio: Ramòn diserta un evento con il nipotino Moncho. Il bambino ci resta male (Di sabato 23 luglio 2022) Una Vita, anticipazioni 24 luglio: nella puntata di domani, Ramòn infliggerà una nuova delusione al piccolo Moncho, dopo che Fabiana aveva avuto un’idea per aiutare loro e Lolita. Rosina e Hortensia dovranno far fronte ad altri inaspettati problemi economici e Liberto proporrà una drastica soluzione. Ignacio ed Alodia torneranno, gettando scompiglio in famiglia. Una Vita, anticipazioni 24 luglio: Ramòn non va ad una merenda con Moncho Fabiana, sapendo delle difficoltà di Ramòn a rapportarsi con il nipotino Moncho, pensa di organizzare una merenda con lui, Lolita e Servante. Sembra che la locandiera sia riuscita a persuadere il nonno del bambino a ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 23 luglio 2022) Una24: nella puntata di domani,infliggerà una nuova delusione al piccolo, dopo che Fabiana aveva avuto un’idea per aiutare loro e Lolita. Rosina e Hortensia dovranno far fronte ad altri inaspettati problemi economici e Liberto proporrà una drastica soluzione. Ignacio ed Alodia torneranno, gettando scompiglio in famiglia. Una24non va ad una merenda conFabiana, sapendo delle difficoltà dia rapportarsi con il, pensa di organizzare una merenda con lui, Lolita e Servante. Sembra che la locandiera sia riuscita a persuadere il nonno dela ...

