Ultime Notizie Roma del 23-07-2022 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 23 luglio 2022)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con informazioni Buonasera dalla redazione politica in primo piano Beppe Grillo appare sul suo blog in un video possiamo essere morti tra 15 giorni non lo so dice ma so che questi nostri due mandati solo luce nelle tenebre sono l’interpretazione della critica nuovo modo come un servizio civile La legge dei due mandati deve diventare una legge di Stato aggiunge ho guardato il Parlamento mentre i draghi parlava non era lui che mi sconcerta va Spiega ancora Grillo Ma la visione di cui parla di una visione vecchia di gente che lì da 30 a 40 anni in cui cominciavamo ad essere dentro anche noi che siamo pure il gruppo più giovane questo Parlamento non se lo merita nessuno Figuriamoci draghi non se lo merita neanche l’ultimo italiani studiano ancora il fondatore del Movimento lui l’attacca poi Luigi Di ...