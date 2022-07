Ultime Notizie – Elezioni politiche 2022 | Salvini | “Lega sarà primo partito”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 23 luglio 2022) ”Io vi dico che” alledel “25 settembre vincerà il centrodestra e lail”. E’ quanto ha assicurato Matteoa Domodossola per un comizio elettorale. ”Il 25 settembre c’è in ballo l’italia, o di qua o di là… Conto su di voi, farete qualche giorni di ferie, immagino. Vi chiedo di essere militanti, Chi non vota è complice del fallimento del nostro Paese”. ”Chi sperava nella divisione del centrodestra è rimasto deluso. Mentre ora a sinistra si stanno prendendo a schiaffoni. I giornalisti come al solito non hanno capito una mazza…”. Il numero uno di via Bellerio ha scelto uno dei luoghi identitari dellabossiana delle origini per aprire la campagna elettorale del Carroccio in vista del voto anticipato ...