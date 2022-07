Steam Deck non va usata quando fa troppo caldo, l’annuncio arriva direttamente da Valve (Di sabato 23 luglio 2022) A rivelarlo è stata direttamente Valve, l’azienda che ha dato vita alla portatile Steam Deck. La console “tascabile”, ma potente come un vero e proprio computer, non vedrebbe di buon occhio le alte temperature, che in questi mesi stanno colpendo soprattutto l’Europa. Steam Deck: no alle alte temperature – 20722 www.computermagazine.itSe ci sono più di 35 gradi Celsius, dovrete dire addio, almeno momentaneamente, alla favolosa Steam Deck. Dunque è possibile che, visto l’andamento delle alte temperature che caratterizzano l’estate 2022, dovrete dire addio anche al sogno di godervi del sano gaming sotto l’ombrellone a bordo della Steam Deck. Insomma una vera beffa per tutti coloro i quali vorrebbero godersi le prestazioni ... Leggi su computermagazine (Di sabato 23 luglio 2022) A rivelarlo è stata, l’azienda che ha dato vita alla portatile. La console “tascabile”, ma potente come un vero e proprio computer, non vedrebbe di buon occhio le alte temperature, che in questi mesi stanno colpendo soprattutto l’Europa.: no alle alte temperature – 20722 www.computermagazine.itSe ci sono più di 35 gradi Celsius, dovrete dire addio, almeno momentaneamente, alla favolosa. Dunque è possibile che, visto l’andamento delle alte temperature che caratterizzano l’estate 2022, dovrete dire addio anche al sogno di godervi del sano gaming sotto l’ombrellone a bordo della. Insomma una vera beffa per tutti coloro i quali vorrebbero godersi le prestazioni ...

