Regionali in Sicilia | Chinnici Pd vince le primarie dei progressisti

(Di sabato 23 luglio 2022) Ledel campo progressista hanno decretato che sara’ Caterina, che ha ottenuto 13.519 voti, la candidata alla presidenza della Regione dell’area che include il Pd il M5s, i Centopassi e partiti e movimenti di centrosinistra. Il deputato regionale Claudio Fava (Centopassi) ha ottenuto 6.977 preferenze mentre la sottosegretaria all’Istruzione Barbara Floridia del M5s ha preso 10.068 voti arrivando seconda. I voti si riferiscono solo alle preferenze espresse online. I voti nei gazebo sono circa 1400 quindi non influirebbero sul risultato. Gli iscritti per votare erano 43020 di questi il 6% votava nei 32 gazebo sparsi nei comuni e nei capoluoghi. Hanno votato online 30.640 persone, il 77%.quindi sfidera’ il candidato del centrodestra se i partiti di questa coalizione troveranno la quadra per un candidato unico ...

Un altro candidato è Cateno De Luca , ex sindaco di Messina, supportato dal suo movimentoVera . Articolo in aggiornamento...Alle 18 è del 65% l'affluenza alle primarie indel campo progressista che dovranno individuare il candidato presidente della Regione per le elezioni d'autunno. Il precedente rilevamento, alle 12, era del 34%. A votare sono stati 25.751 su ...L'eurodeputata Pd Caterina Chinnici ha vinto le primarie del campo progressista per la candidatura alla presidenza della Regione Sicilia. Ha ottenuto 13.519 voti. La sottosegretaria all'Istruzione Bar ...L'eurodeputata Pd Caterina Chinnici ha vinto le primarie del campo progressista per la candidatura alla presidenza della Regione siciliana. Ha ottenuto 13.519 voti. La ...