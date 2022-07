Napoli Kim Min-Jae, chiusura vicina: nelle prossime ore la fumata bianca (Di sabato 23 luglio 2022) Il Napoli ha trovato in Kim Min-Jae l’erede ideale di Koulibaly: nelle prossime ore prevista la fumata bianca Il Napoli ha trovato in Kim Min-Jae l’erede ideale di Koulibaly: nelle prossime ore prevista la fumata bianca. Gli azzurri, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, avrebbero trovato e limato gli ultimi dettagli con gli agenti del giocatore che sarebbe atteso in Italia per visite e firme. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 23 luglio 2022) Ilha trovato in Kim Min-Jae l’erede ideale di Koulibaly:ore prevista laIlha trovato in Kim Min-Jae l’erede ideale di Koulibaly:ore prevista la. Gli azzurri, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, avrebbero trovato e limato gli ultimi dettagli con gli agenti del giocatore che sarebbe atteso in Italia per visite e firme. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, per #Kim giornata decisiva per definire gli ultimi aspetti burocratici - DiMarzio : .@sscnapoli, la trattativa per #KimMinJae è alle battute finali: chiusura prevista a ore ? - claudioruss : Il contratto di #Kim Min-jae con il #Napoli sarà di 3 anni più altri 2 di opzione. Dal 2^ anno clausola da 42mln. P… - antidisfattista : RT @DiMarzio: .@sscnapoli, la trattativa per #KimMinJae è alle battute finali: chiusura prevista a ore ? - antidisfattista : RT @Francereale97: Sul fronte #Napoli, #Kim Min Jae arriverà ad ore, bloccata la trattativa per #Deulofeu, arriva ufficialmente #Ostigard.… -