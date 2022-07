Napoli, dentro Simeone e fuori Petagna. Viviano: “Il Napoli ha chiuso un grande colpo” (Di sabato 23 luglio 2022) Il calciomercato del Napoli è in fibrillazione. Il presidente Aurelio De Laurentiis è pronto ad annunciare il Cholito Simeone, con quest’ultimo pronto a trasferirsi in Campania per una cifra compresa tra i 16 e i 17 milioni di euro. Simeone arriverà in prestito con diritto di riscatto. Il Napoli, quindi, è pronto ad accaparrarsi uno L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 23 luglio 2022) Il calciomercato delè in fibrillazione. Il presidente Aurelio De Laurentiis è pronto ad annunciare il Cholito, con quest’ultimo pronto a trasferirsi in Campania per una cifra compresa tra i 16 e i 17 milioni di euro.arriverà in prestito con diritto di riscatto. Il, quindi, è pronto ad accaparrarsi uno L'articolo

giuli_valle : @grisou79 @erma_gico Sto nera. Ho sempre pensato che portasse male. Lui il fuoco del Vesuvio e il Napoli dentro. An… - ClaudioScogna : @Torrenapoli1 Se ne stanno sentendo già di ogni tipo, il miglior goleador all-time del Napoli e questi si stanno in… - manupass62 : RT @DLudovica: Dentro Szoboszlai fuori Zielinski -> scuole chiuse a Napoli e fuochi come se fosse Capodanno. - Azzurra47097501 : #mertens mancherà dentro e fuori dal campo è inevitabile.Però, è anche in parte giusto così.Prima o poi doveva inte… - dawac72 : @GioFrezzetti Deve andare via da #Napoli perché non paga affitto dello Stadio e se si rompe il telone sul campo vuo… -