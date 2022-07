Minacce di morte in aramaico e teschi: procurato allarme su un aereo in partenza da Fiumicino (Di sabato 23 luglio 2022) Fiumicino – Tutto ha inizio quando alcuni dei 147 passeggeri di un volo di linea, con partenza dall’aeroporto di Fiumicino diretto ad Alicante, ricevono sui propri dispositivi smartphone un messaggio in amarico, contenente Minacce generiche di morte con allegate immagini di teschi e figure macabre. Il comandante del volo ha deciso così di sospendere immediatamente la partenza del velivolo in attesa dell’arrivo della Polizia di Frontiera dell’aeroporto di Fiumicino, allertata tramite la sala operativa. Si è scoperto, poco dopo, che la responsabilità del gesto, che ha determinato una denuncia per procurato allarme, è stata di un giovane 18enne spagnolo che, vistosi alle strette, ha ammesso di aver condiviso mediante la ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 23 luglio 2022)– Tutto ha inizio quando alcuni dei 147 passeggeri di un volo di linea, condall’aeroporto didiretto ad Alicante, ricevono sui propri dispositivi smartphone un messaggio in amarico, contenentegeneriche dicon allegate immagini die figure macabre. Il comandante del volo ha deciso così di sospendere immediatamente ladel velivolo in attesa dell’arrivo della Polizia di Frontiera dell’aeroporto di, allertata tramite la sala operativa. Si è scoperto, poco dopo, che la responsabilità del gesto, che ha determinato una denuncia per, è stata di un giovane 18enne spagnolo che, vistosi alle strette, ha ammesso di aver condiviso mediante la ...

