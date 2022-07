Milan | Brahim Diaz | ” Sono felice in Italia”

Leggi su seriea24

(Di sabato 23 luglio 2022)- Ilcontinua la sua preparazione atletica, in serata i rossoneri scenderanno in campo. Maldini e Massara nel frattempo lavorano sul mercato, interessato a De Keteleare. Il trequartista spagnolo del, ha rilasciato una lunghissima intervista ad AS, trattando vari argomenti tra cui la sua felicità nel rimanere in. Ecco di seguito, le parole del trequartista spagnolo: Il suo rapporto con l’e con Ancelotti: “In, sia dentro che fuori dal campo. Lo scorso campionato è stato fantastico, non ciparole per descriverlo. Persino Ancelotti ci ha chiamato per congratularsi, è rimasto rossonero dentro. ...