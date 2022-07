Manuel Bortuzzo, bufera dopo il concerto di Ultimo: il racconto di una ragazza disabile (Di sabato 23 luglio 2022) Manuel Bortuzzo: il nuotatore è finito nella polemica dopo quello che è accaduto al concerto di Ultimo a cui ha assistito. Cosa è accaduto nell’area dei disabili? Una ragazza si è sfogata sui social e ha raccontato tutto quello che ha visto Manuel Bortuzzo è uno dei personaggi più famosi del momento. Il famoso nuotatore è finito nel mirino dei social dopo qualcosa che è accaduto nei giorni scorsi, quando ha deciso di recarsi al Circo Massimo per assistere al concerto di Ultimo. Manuel Bortuzzo (instagram)-ESCLUSIVA.COMManuel ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip e qui ha avuto modo di farsi conoscere da tantissime persone che non ... Leggi su esclusiva (Di sabato 23 luglio 2022): il nuotatore è finito nella polemicaquello che è accaduto aldia cui ha assistito. Cosa è accaduto nell’area dei disabili? Unasi è sfogata sui social e ha raccontato tutto quello che ha vistoè uno dei personaggi più famosi del momento. Il famoso nuotatore è finito nel mirino dei socialqualcosa che è accaduto nei giorni scorsi, quando ha deciso di recarsi al Circo Massimo per assistere aldi(instagram)-ESCLUSIVA.COMha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip e qui ha avuto modo di farsi conoscere da tantissime persone che non ...

ParliamoDiNews : Veronica Satti sbotta contro Manuel Bortuzzo: `Mi ha bloccata` #veronica #satti #sbotta #manuel #bortuzzo #bloccata… - PatriziaDG74 : @amandarossi181 Manuel Bortuzzo - PiezzoRosaria : RT @PiezzoRosaria: Il 22 rimarrà nella storia ,per noi che abbiamo riso e pianto con loro e a me personalmente mi fanno ancora emozionare… - 24Trends_Italia : 9. Lorenzo Musetti - 10mille+ 10. Mario Giordano - 10mille+ 11. Wijnaldum Roma - 10mille+ 12. Joao Pedro - 10mille+… - ChiaraJuve : RT @PiezzoRosaria: Il 22 rimarrà nella storia ,per noi che abbiamo riso e pianto con loro e a me personalmente mi fanno ancora emozionare… -