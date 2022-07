Leclerc in pole al Gp di Francia | Red Bull alle spalle

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 23 luglio 2022) LE CASTELLET () (ITALPRESS) – Charlesconquista laposition del Gran Premio didi Formula 1 e nella gara di domani scatterà davanti a tutti. Il pilota monegasco della Ferrari fa segnare un tempo di 1'30?872 davanti alla Reddi Max Verstappen (+0?304) e a quella di Sergio Perez. Seconda fila per Lewis Hamilton (quarto con la Mercedes) davanti a Lando Norris (McLaren) e all'altra Mercedes di George Russell. Nono posto in qualifica per Carlos Sainz (Ferrari) che partirà penultimo in gara per via del cambio di power unit. Dal fondo della griglia scatterà invece la Haas di Kevin Magnussen.“E' stato un buon giro, ma devo ringraziare Sainz, il nostro è stato un gradissimo lavoro di squadra”, le prime parole didopo laconquistata ...