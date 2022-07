Juventus: Il capitano duro sul comportamento di De Ligt, “Non è destinato a vincere” (Di sabato 23 luglio 2022) L’addio di Matthijs De Ligt non è piaciuto alla dirigenza bianconera cosi come alla squadra, mancanza di rispetto senza precedenti PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La Juventus fissa alti i suoi obiettivi, dopo l’arrivo di Paul Pogba e Angel Di Maria l’asticella è tornata ad alzarsi ed anche per Massimiliano Allegri è impensabile Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di sabato 23 luglio 2022) L’addio di Matthijs Denon è piaciuto alla dirigenza bianconera cosi come alla squadra, mancanza di rispetto senza precedenti PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Lafissa alti i suoi obiettivi, dopo l’arrivo di Paul Pogba e Angel Di Maria l’asticella è tornata ad alzarsi ed anche per Massimiliano Allegri è impensabile Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

utzi_26 : @juanito1897 Il problema è che riguarda il 'capitano' della Juventus che non perde occasione per farla fuori dal vasino - MileTrecarichi : Le parole di #Bonucci su #deLigt ci stanno, perché il capitano della #Juventus deve giustamente difendere la squadr… - Trasis874 : @romeoagresti @Gazzetta_it @tuttosport Lo stesso rispetto che ha avuto lui, quando è andato via dichiarando di vole… - Dibbello : RT @FabDellaValle: Su @Gazzetta_it di oggi la prima intervista da capitano di #Bonucci: “#Chiellini mi ha detto: ora sono cavoli tuoi…Di Ma… - salvalapezza : Potete disprezzare #Bonucci quanto volete e potete dire che sia incoerente (ma sapete che era una situazione ben di… -