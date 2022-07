Juve, Bonucci: "Da De Ligt frasi poco carine, serviva più rispetto" (Di sabato 23 luglio 2022) Leonardo Bonucci parla anche del suo nuovo ruolo di capitano nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: 'Chiellini mi lascia un'eredità pesante, perché nella sua ventennale carriera alla ... Leggi su sport.sky (Di sabato 23 luglio 2022) Leonardoparla anche del suo nuovo ruolo di capitano nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: 'Chiellini mi lascia un'eredità pesante, perché nella sua ventennale carriera alla ...

