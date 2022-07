Incendi, in Friuli Venezia Giulia 6 roghi attivi: “Incubo senza fine”. Nel Materano evacuate 150 persone. Fiamme ad Ascoli Piceno e in Versilia (Di sabato 23 luglio 2022) Il Friuli Venezia Giulia continua a bruciare, ma la mappa degli Incendi attivi sul territorio italiano coinvolge tutta la Penisola da Nord a Sud fino alle isole. Complice l’ondata di calore, la regione finora più colpita dai roghi segnala sei fronti che impegnano i soccorsi: Resia, dove operano 2 elicotteri della Protezione civile regionale e un Canadair, Medeazza, Iamiano, Pulfero e Pontebba. Oltre al Carso, in Fiamme da giorni: “Sembra un Incubo senza fine. Quando pensi di avere la situazione sotto controllo, quasi come una beffa, ecco che si aprono nuovi focolai, di qua o di là dal confine. Italia e Slovenia stanno mettendo in campo tutte le forze possibili per domare questa belva che si sta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 23 luglio 2022) Ilcontinua a bruciare, ma la mappa deglisul territorio italiano coinvolge tutta la Penisola da Nord a Sud fino alle isole. Complice l’ondata di calore, la regione finora più colpita daisegnala sei fronti che impegnano i soccorsi: Resia, dove operano 2 elicotteri della Protezione civile regionale e un Canadair, Medeazza, Iamiano, Pulfero e Pontebba. Oltre al Carso, inda giorni: “Sembra un. Quando pensi di avere la situazione sotto controllo, quasi come una beffa, ecco che si aprono nuovi focolai, di qua o di là dal con. Italia e Slovenia stanno mettendo in campo tutte le forze possibili per domare questa belva che si sta ...

