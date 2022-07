Incendi: fuoco vicino abitazioni ad Ascoli Piceno (Di sabato 23 luglio 2022) I vigili del fuoco di Ascoli Piceno stanno intervenendo da mezzogiorno un importante Incendio che sta interessando i boschi in località Valle Venere nel Comune di Ascoli Piceno, anche a ridosso delle ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 23 luglio 2022) I vigili deldistanno intervenendo da mezzogiorno un importanteo che sta interessando i boschi in località Valle Venere nel Comune di, anche a ridosso delle ...

CottarelliCPI : In un solo mese 33mila interventi per incendi boschivi. 141mila persone sono state impiegate per queste operazioni.… - Agenzia_Ansa : Dal 15 giugno al 21 luglio sono stati 32.921 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per incendi boschivi e… - TgrRaiFVG : Il Carso sloveno non smette di bruciare. Sotto controllo il fuoco al di qua del confine: ma si teme per il vento di… - Carlo82984745 : @EdoardoBuffoni sì poi ci pensano gli italiani a dargli fuoco gli incendi di questi giorni a Roma e non solo sono t… - AnsaMarche : Incendi: fuoco vicino abitazioni ad Ascoli Piceno. Residenti evacuati, 5 squadre pompieri al lavoro -