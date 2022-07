Giuseppe Conte a Enrico Letta: "L'Italia tradita dall'Agenda Draghi" (Di sabato 23 luglio 2022) Il leader M5S replica al segretario dem: "Ha poco a che fare con giustizia sociale e tutela ambientale". Accusa Draghi e il centrodestra: "Hanno umiliato tutti gli Italiani che chiedono risposte" Leggi su huffingtonpost (Di sabato 23 luglio 2022) Il leader M5S replica al segretario dem: "Ha poco a che fare con giustizia sociale e tutela ambientale". Accusae il centrodestra: "Hanno umiliato tutti glini che chiedono risposte"

ivanscalfarotto : Pare che Giuseppe Conte abbia detto che se le altre forze politiche vogliono continuare con Draghi, lui non si mett… - fattoquotidiano : Ha avuto dubbi fino all’ultima curva, per il morso costante dei governisti e per le pressioni, fortissime, del Pd.… - gabrieligm : Simpatica questa cosa che l’Istituto di Cultura e Lingua Russa a Roma ha sede allo stesso indirizzo dell’avvocato Giuseppe Conte. - DeSantis1948 : RT @francotaratufo2: Giuseppe #Conte risponde ad Enrico (#LettaMaio) e lo manda ad....arare nel campo largo. #IostoconConte - Cla2011 : RT @francotaratufo2: Giuseppe #Conte risponde ad Enrico (#LettaMaio) e lo manda ad....arare nel campo largo. #IostoconConte -