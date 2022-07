(Di sabato 23 luglio 2022) Da circa quattro mesi è sparita daiVeronica Burchielli, exdi Uomini e Donne. Una sparizione sospetta (dato che nella vita fa l’inluencer) che ha allarmato i fan. Il profilo risulta infatti inattivo e la pagina Very Inutil People ha pubblicato un articolo a riguardo, ottenendo una risposta da una “bene informata”. Secondo una loro ricostruzione, Veronica Burchielli si sarebbe presa una pausa dai“per motivi spiacevoli”. “Veronica Burchielli si è presa una pausa da Instagram e penso anche dalla vita pubblica in generale, in seguito a diversi problemi di autostima. Negli ultimi mesi aveva preso diversi chili e sul web avevano iniziano ad offenderla, facendole notare i chili di troppo. Il body shaming e cyberbullismo l’hanno sicuramente fatta stare male e ha deciso di prendersi una pausa. Ha ...

Come ogni anno ci apprestiamo a salutare Uomini e Donne , che a fine maggiodai palinsesti di Mediaset per tornare a settembre, con i protagonisti del trono over e de ... ilromano ...Cosa sarà mai successo Bascianodai social: parla l'amico Amedeo Venza A lanciare qualche ... L'influencer ed exdi Uomini e Donne è rimasta accanto al ragazzo durante il delicato ... Ex tronista sparisce dai social, una fonte anonima svela perché Valeria Cardone, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, lancia un messaggio su Instagram dopo l’addio a Matteo Ranieri.