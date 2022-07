Elezioni regionali Sicilia 2022 | Chinnici vince primarie progressiste

GiovanniToti : 4-4-2-1… non è la formazione di Oronzo Canà, sono gli ultimi risultati di Forza Italia alle elezioni regionali in L… - Francesco_Rizz_ : RT @ultimora_pol: #Elezioni #Italia #Regionali #Sicilia #Primarie Risultato delle primarie del Campo Largo: Caterina #Chinnici: 44% Barba… - scuroscuroscuro : RT @ultimora_pol: #Elezioni #Italia #Regionali #Sicilia #Primarie Risultato delle primarie del Campo Largo: Caterina #Chinnici: 44% Barba… - ultimora_pol : #Elezioni #Italia #Regionali #Sicilia #Primarie Risultato delle primarie del Campo Largo: Caterina #Chinnici: 44%… - franconemarisa : Regionali, in Sicilia si vota per le primarie progressiste -

Radio Popolare

In vista dellecomunali, c'è un'altra figura con cui gli elettori dovranno avere a che ...centrodestra che non vedrebbe però la figura di Natalia ( che in questo caso correrebbe alle)...Alle 18 è del 65% l'affluenza alle primarie in Sicilia del campo progressista che dovranno individuare il candidato presidente della Regione per led'autunno. Il precedente rilevamento, alle 12, era del 34%. A votare sono stati 25.751 su 43.020 iscritti. A sfidarsi sono Caterina Chinnici per il Pd, Barbara Floridia per il M5S e Claudio ... Elezioni regionali, Lega "scontenta" in Lombardia Rotelli spera nella riconferma , Fusco si dice pronto a giocare un ruolo da protagonista e Battistoni pensa alla migrazione nelle Marche.Le primarie del centrosinistra le ha vinte Caterina Chinnici. Sarà lei la candidata del partito progressista per le elezioni della Regione Siciliana. L’europarlamentare del Pd ha preso 13.519 voti, da ...