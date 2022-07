Calciomercato, sfida tra Fiorentina e Bologna: nel mirino il talento olandese (Di sabato 23 luglio 2022) La Fiorentina comincia a guardarsi attorno per trovare il sostituto del probabile partente Nikola Milekovic, conteso tra Juventus e Inter. Sport Mediaset rivela che tra i nomi c’è quello di Perr Schuurs, difensore di proprietà dell’Ajax classe ’99 che in questa sessione di mercato è anche nel mirino del Bologna. Il cartellino del gioiellino olandese si aggira intorno ai 10 milioni e con un’offerta giusta i lancieri potrebbero lasciarlo partire a titolo definitivo. Schuurs Fiorentina Bologna Il Bologna, che in queste ore avrebbe ricevuto anche l’ok di mister Siniša Mihajlovi? per l’acquisto del giocatore, si ritroverebbe a fare i conti con l’interessamento del club toscano. Sulle tracce del giocatore è spuntato anche il nome del Torino, che lo avrebbe ... Leggi su rompipallone (Di sabato 23 luglio 2022) Lacomincia a guardarsi attorno per trovare il sostituto del probabile partente Nikola Milekovic, conteso tra Juventus e Inter. Sport Mediaset rivela che tra i nomi c’è quello di Perr Schuurs, difensore di proprietà dell’Ajax classe ’99 che in questa sessione di mercato è anche neldel. Il cartellino del gioiellinosi aggira intorno ai 10 milioni e con un’offerta giusta i lancieri potrebbero lasciarlo partire a titolo definitivo. SchuursIl, che in queste ore avrebbe ricevuto anche l’ok di mister Siniša Mihajlovi? per l’acquisto del giocatore, si ritroverebbe a fare i conti con l’interessamento del club toscano. Sulle tracce del giocatore è spuntato anche il nome del Torino, che lo avrebbe ...

