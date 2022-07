Tiscali

"Gioia e condivisione, con l'obiettivo di riportare a Trieste la grande festa della vela e del mare". Sono i due temi che caratterizzeranno la, la regata più grande del mondo che si svolgerà a Trieste il 9 ottobre prossimo, alla prima delle presentazioni estere della competizione, a Monaco di Baviera, all'Armani Caffè. Alla ..."Gioia e condivisione, con l'obiettivo di riportare a Trieste la grande festa della vela e del mare". Sono i due temi che caratterizzeranno la, la regata più grande del mondo che si svolgerà a Trieste il 9 ottobre prossimo, alla prima delle presentazioni estere della competizione, a Monaco di Baviera, all'Armani Caffè. Alla ... Barcolana54 si presenta alla Germania, gioia e condivisione Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...Enjoy Barcolana54 Presented By Generali, nella doppia accezione di divertirsi e partecipare alla regata più grande del mondo. Aperte oggi le iscrizioni alla 54.a edizione in programma a Trieste dal 30 ...