Amichevole Lens Inter 1-0 | troppi errori per i nerazzurri

DiMarzio : Amichevoli #SerieA | #Inter, la formazione di #Inzaghi per la partita contro il #Lens - SimoneTogna : Gosens sta bene e venerdì Inzaghi deciderà se portarlo a Lens (dove sabato c'è l'amichevole con i padroni di casa).… - news24_inter : #Lens-#Inter, senti #Correa: «Gambe pesanti ma è normale» - sportli26181512 : Correa: 'Manca la forma, Lens più fresco. Io e Lukaku ci cerchiamo molto in allenamento': Correa: 'Manca la forma,… - ozbvz : RT @4LEX4ND4N0V1C: I tifosi del Lens stanno prendendo questa amichevole un po' troppo seriamente.... Sembra la semifinale di Champions. -

Qualche comprensibile errore, un paio di guizzi benauguranti e tanta benzina ancora da mettere nel serbatoio per Joaquin Correa, il primo giocatore dell'Inter a commentare l'con il: "Ci stiamo allenando tanto, loro oggi erano più freschi di noi e questo ha fatto la differenza". Questione di tempo Il Tucu ha giocato un'ora come 6 suoi compagni, prima ...(Fra)), al 11 st Samba B. ((Fra)), al 41 st Berg P. ((Fra)) al 29 pt Dzeko E. (Inter (Ita)), al 11 st Dumfries D. (Inter (Ita)), al 16 st Brozovic M. (Inter (Ita)). Presentazione del ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...L'ex Roma, protagonista in negativo nell'amichevole persa dai nerazzurri contro il Lens, è stato bersagliato sui social ...