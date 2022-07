Sua madre è la donna più bella al mondo, sono identiche: chi è? (Di venerdì 22 luglio 2022) Lei oggi è una delle modelle più ambite, mentre la madre ha da anni il titolo della donna più bella del mondo: avete capito di chi si tratta? La ragazza nella foto è considerata una delle più belle e si sta affacciando al mondo della moda da pochi anni. Ma la cosa che ha impressionato tutti è la grande somiglianza che ha con la madre, anche lei è una modella e un’attrice di fama mondiale. Andiamo a vedere di chi stiamo parlando. fonte foto: InstagramIn questi anni abbiamo conosciuto tantissime ragazze che si sono affacciate nel settore della moda, del cinema, della musica e dello spettacolo in generale. Ma pochi sono riusciti a catturare l’attenzione. Una di coloro che ce l’hanno fatta è proprio Deva Cassel, una ragazza che sta ... Leggi su chenews (Di venerdì 22 luglio 2022) Lei oggi è una delle modelle più ambite, mentre laha da anni il titolo dellapiùdel: avete capito di chi si tratta? La ragazza nella foto è considerata una delle più belle e si sta affacciando aldella moda da pochi anni. Ma la cosa che ha impressionato tutti è la grande somiglianza che ha con la, anche lei è una modella e un’attrice di fama mondiale. Andiamo a vedere di chi stiamo parlando. fonte foto: InstagramIn questi anni abbiamo conosciuto tantissime ragazze che siaffacciate nel settore della moda, del cinema, della musica e dello spettacolo in generale. Ma pochiriusciti a catturare l’attenzione. Una di coloro che ce l’hanno fatta è proprio Deva Cassel, una ragazza che sta ...

