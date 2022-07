“Sono a 19 settimane e ho già le contrazioni: da cosa sono causate?” (Di venerdì 22 luglio 2022) Salve dottore, vorrei chiedere un suo parere. sono a 19 settimane di gravidanza e da ormai più di due settimane ho delle contrazioni all’utero, alcune dolorose altre meno: praticamente mi si forma una palla dura e contratta in basso sotto l’ombelico e poi piano piano si rilassa fino a ridiventare normale. Per prima cosa il mio ginecologo mi ha prescritto il Buscopan, uno al mattino e uno alla sera, ma dopo 5 gg ancora non era passato. Quindi mi ha fatto fare l’urinocoltura e un tampone vaginale perché pensa che queste contrazioni siano dovute a delle infezioni. Può essere così? Consideri che per la prima settimana ne avevo 9 al giorno e ora da un paio di giorni (nonostante stia prendendo ovuli di progesterone) sono aumentate a 11 ... Leggi su gravidanzaonline (Di venerdì 22 luglio 2022) Salve dottore, vorrei chiedere un suo parere.a 19di gravidanza e da ormai più di dueho delleall’utero, alcune dolorose altre meno: praticamente mi si forma una palla dura e contratta in basso sotto l’ombelico e poi piano piano si rilassa fino a ridiventare normale. Per primail mio ginecologo mi ha prescritto il Buscopan, uno al mattino e uno alla sera, ma dopo 5 gg ancora non era passato. Quindi mi ha fatto fare l’urinocoltura e un tampone vaginale perché pensa che questesiano dovute a delle infezioni. Può essere così? Consideri che per la prima settimana ne avevo 9 al giorno e ora da un paio di giorni (nonostante stia prendendo ovuli di progesterone)aumentate a 11 ...

