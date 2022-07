Scienze & Salute: ‘La squisita cupola del gelato, lo spumone’ (Di venerdì 22 luglio 2022) (Adnkronos) – È lo spumone, tipico dolce dell’estate pugliese, il protagonista dell’ultima puntata de Il Gusto della Salute, il programma settimanale di approfondimento scientifico sull’impatto salutistico della corretta alimentazione, curato dall’immunologo Mauro Minelli responsabile per il Sud Italia della Fondazione per laMedicina Personalizzata, in collaborazione con Adnkronos e patrocinato dall’Università Lum-Libera Università Mediterranea ‘Giuseppe Degennaro’ con il suo corso di studi in Enogastronomia. “È dolce coccola di fine pasto nelle domeniche del Sud – spiega Minelli – e riveste un ruolo speciale nella tradizione locale anche se piuttosto recente. Lo spumone è un gelato solido in forma di cupola, dai contorni generalmente circolari, con un cuore tenero o croccante fatto di nocciole, canditi, pan di Spagna o scaglie di ... Leggi su italiasera (Di venerdì 22 luglio 2022) (Adnkronos) – È lo spumone, tipico dolce dell’estate pugliese, il protagonista dell’ultima puntata de Il Gusto della, il programma settimanale di approfondimento scientifico sull’impatto salutistico della corretta alimentazione, curato dall’immunologo Mauro Minelli responsabile per il Sud Italia della Fondazione per laMedicina Personalizzata, in collaborazione con Adnkronos e patrocinato dall’Università Lum-Libera Università Mediterranea ‘Giuseppe Degennaro’ con il suo corso di studi in Enogastronomia. “È dolce coccola di fine pasto nelle domeniche del Sud – spiega Minelli – e riveste un ruolo speciale nella tradizione locale anche se piuttosto recente. Lo spumone è unsolido in forma di, dai contorni generalmente circolari, con un cuore tenero o croccante fatto di nocciole, canditi, pan di Spagna o scaglie di ...

