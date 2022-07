Mondiali di atletica | programma del 22 luglio | orari tv e azzurri in gara - Sport - Altri Sport - quotidiano net

(Di venerdì 22 luglio 2022)di2022: Lyles e Jackson re e regina di 200 metri. Bene gli italiani Eugene, 22- L'Italia guarda alle staffette in quel di Eugene nella giornata del 22aidi ...

Eurosport_IT : ???? BRAVA ELENAAAAA!! ???? Con una classe incredibile Elena Vallortigara conquista la prima medaglia azzurra ai mon… - ilpost : Ai Mondiali di atletica c’è un gran personaggio: Nick Ponzio - LiaCapizzi : L'addio della Regina Allyson Felix saluta l'atletica con un bronzo (4x400mx) a Eugene. La più vincente: 11 medagli… - SportRepubblica : Mondiali di atletica 21 luglio: Ihemeje e Dallavalle in finale nel triplo, Bellò cade ma viene ripescata. Jackson e… - Luxgraph : Mondiali atletica, gli azzurri della staffetta 4x100: da Patta ad Ali -

...3.05 Batterie 4x100 uomini (Italia) 3.20 Finale lancio del giavellotto donne 3.35 Semifinale 800m donne (Elena Bellò) 4.15 Finale 400m donne 4.35 Finale 400m uomini Leggi anche -, ...In mezzo, idi pallavolo e di, gli Europei di basket e di nuoto e il ritorno delle azzurre di Milena Bartolini dopo l'exploit del Mondiale 2019. Senza dimenticare la stagione dei ...Eliminato Tecuceanu nella semifinale maschile degli 800, nella femminile Bellò ripescata. Oro nei 200 metri per Jackson e Lyles ...Interesse di rilievo per i 4x100 maschili e femminili, seguiranno le finali del giavellotto femminile, 400 metri maschili e femminili e 400 ostacoli femminili. Nella mattinata statunitense la marcia f ...