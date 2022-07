Milan | Krosche | «Nessuna offerta ancora per Ndicka»

MilanSpazio : Calciomercato Milan, il ds gela i rossoneri: “Nessuna offerta” - zazoomblog : Krosche ds Eintracht: 'Sappiamo dell'interesse del Milan per N'Dicka' - #Krosche #Eintracht: #… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: EINTRACHT FRANCOFORTE - Il d.s. Krosche: 'N'Dicka? Sappiamo dell'interesse del Milan' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: EINTRACHT FRANCOFORTE - Il d.s. Krosche: 'N'Dicka? Sappiamo dell'interesse del Milan' - susydigennaro : RT @napolimagazine: EINTRACHT FRANCOFORTE - Il d.s. Krosche: 'N'Dicka? Sappiamo dell'interesse del Milan' -

Commenta per primo Markus, direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte , ha parlato a Kicker dei rumors sul difensore Evan N'Dicka: 'Sappiamo dell'interesse del, ma finora non abbiamo ricevute offerte '.... accostato anche ad alcuni club italiani comee Roma, che ha firmato un contratto fino al 2025 . 'Il fatto che un giocatore come Mario Gotze - ha detto il direttore sportivo Markus- ...Il direttore sportivo dell'Eintrach Francoforte rilascia alcune dichiarazioni sulle intenzioni del calciomercato del Milan ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...