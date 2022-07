LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Elena Bellò ripescata in semifinale negli 800! Ihemeje in finale nel triplo (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 3.50: Il cubano Martines si qualifica per la finale del triplo con 17.06. Dallavalle 16.75, non si migliora. Bocchi nullo ed è 11mo 3.45: Il keniano Krop vince la seconda batteria dei 5000 con 12’58?68, secondo posto per Ingebrigtsen con 13’13?92, terzo il guatemalteco Grijalva con 13’14?04, quarto l’etiope Kejelcha con 13’14?87, quinto il canadese Ahmed con 13’15?17 3.39: Si qualifica per la finale anche il burundiano Zango con 17.15, passa Ihemeje 3.33: Si qualifica per la finale il cinese Zhu con 17.08. Salto di 16.97 per Martinez, Dallavalle è quinto, Bocchi settimo. Non c’è il cinese Fang, uno da 17.17 3.33: negli 800 ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE3.50: Il cubano Martines si qualifica per ladelcon 17.06. Dallavalle 16.75, non si migliora. Bocchi nullo ed è 11mo 3.45: Il keniano Krop vince la seconda batteria dei 5000 con 12’58?68, secondo posto per Ingebrigtsen con 13’13?92, terzo il guatemalteco Grijalva con 13’14?04, quarto l’etiope Kejelcha con 13’14?87, quinto il canadese Ahmed con 13’15?17 3.39: Si qualifica per laanche il burundiano Zango con 17.15, passa3.33: Si qualifica per lail cinese Zhu con 17.08. Salto di 16.97 per Martinez, Dallavalle è quinto, Bocchi settimo. Non c’è il cinese Fang, uno da 17.17 3.33:800 ...

