sportli26181512 : Lipsia, ai dettagli un nuovo acquisto: Il Lipsia è a un passo da Raum dell'Hoffenheim. Lo riporta Sky Sport DE, sec… -

Calciomercato.com

Anche se i parigini hanno virato su Mukiele del, in scadenza nel 2023. Fuori dalla sede dell'... Quando saranno sistemati alcunisull'ingaggio, il Napoli pagherà la clausola rescissoria ...Il difensore 24enne di proprietà delpiace alla dirigenza del club parigino per la sua ... Secondo l'Equipe Mukiele avrebbe già un accordo di massima col Psg, restano da limare itra i ... Lipsia, ai dettagli un nuovo acquisto | Mercato Il mercato del Lipsia di Domenico Tedesco porterebbe a David Raum, esterno sinistro di proprietà dell'Hoffenheim ...Calciomercato, il Milan fa sul serio per De Ketelaere Dopo il viaggio di Maldini e Massara in Belgio, la situazione sul futuro di De Ketelaere sembrava sempre ...