L' influencer si scaglia contro la terminologia farmacologica che con quel previsso psico sarebbe a suo dire discriminatoria

Leggi su iodonna

(Di venerdì 22 luglio 2022) Normalizzare l’uso farmacologico per curare le malattie mentali. È questo l’appello lanciato da Gorgia Soleri. Intervenuta al Giffoni Film Festival per raccontare la sua esperienza, la scrittrice e, fidanzata di Damiano dei Maneskin, ha voluto sensibilizzare sulla salute mentale e sul benesserelogico. «Non chiamatelifarmaci. Le malattie mentali si curano come le altre» ha detto. Sport e salute mentale: per stare bene bastano 15 minuti al giorno ...