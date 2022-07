Juve: Arthur e Ramsey via per far posto a Paredes (Di venerdì 22 luglio 2022) Ramsey non è stato convocato per la tournée negli Stati Uniti: il centrocampista gallese tratta la rescissione del contratto con... Leggi su calciomercato (Di venerdì 22 luglio 2022)non è stato convocato per la tournée negli Stati Uniti: il centrocampista gallese tratta la rescissione del contratto con...

_Morik92_ : Su #Arthur, il giocatore non partirà per la tournée a causa di un problema al piede. Non è ancora al 100%, ma ieri… - sportli26181512 : Juve: Arthur e Ramsey via per far posto a Paredes: Ramsey non è stato convocato per la tournée negli Stati Uniti: i… - ZonaBianconeri : RT @Andrea_Di_Lella: La fase 2 del #mercato della #Juventus: sfoltire il centrocampo. Ne parlo oggi, su @BianconeraNews #ilmercatodilella… - Andrea_Di_Lella : La fase 2 del #mercato della #Juventus: sfoltire il centrocampo. Ne parlo oggi, su @BianconeraNews… - DespricableMe : RT @tuttosport: #Arthur, per la #Juve è un peso da 7 milioni. Il #Gremio lo rivuole, l'#Arsenal un miraggio come la #Roma ?? -