Incendio in Versilia, le immagini della devastazione a Massarosa: il volo del drone sulle colline colpite dalle fiamme (Di venerdì 22 luglio 2022) Nel video il volo del drone dei vigili del fuoco sui territori più colpiti dall'Incendio che ha interessato la Versilia nei giorni scorsi. In particolare, si tratta del sorvolo su Massarosa. Il Comune oggi ha revocato l'ordinanza di evacuazione per gli abitati Miglianello, Luciano e parzialmente per buona parte di Pieve a Elici. Restano in vigore tutte le altre ordinanze di evacuazione in attesa dei sopralluoghi che stanno continuando e proseguiranno domani. Sarebbero alcune centinaia le persone evacuate e si attende domani per proseguire le verifiche e i successivi rientri. L'Incendio, si legge ancora, "che ha già bruciato oltre 800 ettari è sotto controllo e attestato nella zona nord: Conca di Gualdo, Montigiano, Valpromaro fino a Fibbialla. Il rogo è rallentato ma ...

