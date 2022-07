GR Yaris Rally Cup al giro di boa nella Capitale (Di venerdì 22 luglio 2022) La terza prova di GR Yaris Rally Cup è pronta ad accendere le sfide questo fine settimana sulle strade del 10. Rally di Roma Capitale, quinta prova del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco e valevole anche per il Campionato Europeo FIA. Un appuntamento di grande enfasi mediatica e dai forti contenuti tecnico-sportivi, il Rally di Source Leggi su rallyeslalom (Di venerdì 22 luglio 2022) La terza prova di GRCup è pronta ad accendere le sfide questo fine settimana sulle strade del 10.di Roma, quinta prova del Campionato Italiano AssolutoSparco e valevole anche per il Campionato Europeo FIA. Un appuntamento di grande enfasi mediatica e dai forti contenuti tecnico-sportivi, ildi Source

rallyssimo : A Roma anche una nuova bella sfida della Yaris Rally Cup - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Auto, HP Sport al via del rally di Roma Capitale per il GR Yaris Cup con la coppia Cannavò-Rappa - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Auto, HP Sport al via del rally di Roma Capitale per il GR Yaris Cup con la coppia Cannavò-Rappa - susydigennaro : RT @napolimagazine: Auto, HP Sport al via del rally di Roma Capitale per il GR Yaris Cup con la coppia Cannavò-Rappa - napolimagazine : Auto, HP Sport al via del rally di Roma Capitale per il GR Yaris Cup con la coppia Cannavò-Rappa -