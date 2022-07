"Gli impianti col caldo si bloccano". E Trenord cancella i treni: disagi da record (Di venerdì 22 luglio 2022) Chi sta utilizzando le vetture di Trenord in questi giorni sta attraversando un calvario: tra treni cancellati, caldo record e ritardi, riuscire ad arrivare a destinazione è un'impresa tutt’altro che facile Leggi su ilgiornale (Di venerdì 22 luglio 2022) Chi sta utilizzando le vetture diin questi giorni sta attraversando un calvario: trati,e ritardi, riuscire ad arrivare a destinazione è un'impresa tutt’altro che facile

BWhiteblack : @fratotolo2 ma forse non lo sa, che ogni estate, gli impianti Gazprom, fanno manuntenzione, e diminuisce il flusso… - CarloCampi1004 : @RossoneroCinico 3) I luoghi di realizzazione sono i luoghi dove avevano già costruito gli impianti (es. Montalto di castro,...) - RossoneroCinico : @CarloCampi1004 4) come gestire gli impianti a fronte del riscaldamento delle temperature, della siccità e dello sc… - ApportunityIt : Tornano gli incentivi per gli impianti di teleriscaldamento - Politica & Istituzioni - TGR Bolzano - paolomasser : @LegambienteLa @Corriere @RobScacchi @Legambiente @nataledicola @CgilRomaelazio @FranFerrante @StefanoCiafani… -