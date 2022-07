Calciomercato Juventus, Bremer affare chiuso da mesi? L’incredibile retroscena (Di venerdì 22 luglio 2022) La Juventus ha sostituito la partenza di de Ligt con l’arrivo di Bremer; una trattativa chiusa da diversi mesi. Scopriamo di cosa si tratta. Si è sbloccato tutto con la partenza di de Ligt; il difensore olandese ha permesso alla società bianconera di incassare una cifra importante da poter reinvestire sul mercato. Una parte, in realtà, è stata immediatamente versate nelle casse del Torino per regalare ad Allegri un rinforzo in fase difensiva. Parliamo, ovviamente, di Bremer; il centrale, reduce da una stagione di altissimo livello, ha dimostrato di avere i crismi per imporsi in un club di altissimo livello. LaPresseIl difensore era seguito anche dall’Inter con i nerazzurri che sembravano essere in netto vantaggio rispetto al club bianconero. La cessione di de Ligt, però, ha permesso alla Juventus di ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 22 luglio 2022) Laha sostituito la partenza di de Ligt con l’arrivo di; una trattativa chiusa da diversi. Scopriamo di cosa si tratta. Si è sbloccato tutto con la partenza di de Ligt; il difensore olandese ha permesso alla società bianconera di incassare una cifra importante da poter reinvestire sul mercato. Una parte, in realtà, è stata immediatamente versate nelle casse del Torino per regalare ad Allegri un rinforzo in fase difensiva. Parliamo, ovviamente, di; il centrale, reduce da una stagione di altissimo livello, ha dimostrato di avere i crismi per imporsi in un club di altissimo livello. LaPresseIl difensore era seguito anche dall’Inter con i nerazzurri che sembravano essere in netto vantaggio rispetto al club bianconero. La cessione di de Ligt, però, ha permesso alladi ...

