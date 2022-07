Benevento, l’ex Gyamfi trova subito squadra (Di venerdì 22 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Rimasto svincolato dopo la scadenza del contratto con il Benevento, Bright Gyamfi è rimasto disoccupato per meno di un mese. Il terzino destro di origini ghanesi, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, è diventato da oggi un nuovo calciatore del Potenza. Il 26enne difensore raggiunge dunque l’ex Del Pinto e il giovane Rillo alla formazione lucana dove il direttore sportivo è Natino Varrà, fino allo scorso anno braccio destro di Pasquale Foggia. Gyamfi si è legato al Potenza per i prossimi due anni, sottoscrivendo un contratto fino al 2024. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 22 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Rimasto svincolato dopo la scadenza del contratto con il, Brightè rimasto disoccupato per meno di un mese. Il terzino destro di origini ghanesi, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, è diventato da oggi un nuovo calciatore del Potenza. Il 26enne difensore raggiunge dunqueDel Pinto e il giovane Rillo alla formazione lucana dove il direttore sportivo è Natino Varrà, fino allo scorso anno braccio destro di Pasquale Foggia.si è legato al Potenza per i prossimi due anni, sottoscrivendo un contratto fino al 2024. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

