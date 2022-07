Barcellona, presentazione show di Lewandowski: le sue parole | VIDEO (Di venerdì 22 luglio 2022) 'Ciao, mi chiamo Robert e vivo a Barcellona'. Così Lewandowski si è presentato al suo nuovo pubblico, quello catalano, dopo l'arrivo dal Bayern Monaco per 50 milioni di euro bonus inclusi. Il centravanti polacco ha firmato fino al 30 giugno 2026 Leggi su pianetamilan (Di venerdì 22 luglio 2022) 'Ciao, mi chiamo Robert e vivo a'. Cosìsi è presentato al suo nuovo pubblico, quello catalano, dopo l'arrivo dal Bayern Monaco per 50 milioni di euro bonus inclusi. Il centravanti polacco ha firmato fino al 30 giugno 2026

