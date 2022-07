Atletica | Garrett Scantling sospeso per aver violato gli obblighi di localizzazione antidoping e manomissione

Leggi su oasport

(Di venerdì 22 luglio 2022) La Federazione dileggera degli Stati Uniti d’America aveva deciso di non convocarlo per i Mondiali di2022 in corso a Eugene, senza dare spiegazioni circa un possibile infortunio; non è certo che quanto accaduto ne sia la causa, ma è giusto fare questa ipotesi riguardo al decatleta. Lo statunitense come detto non era stato selezionato dalla sua federazione per partecipare ai Mondiali in casa, ormai prossimi alla chiusura (prevista domenica 24 luglio), una scelta strana per certi versi, trattandosi di un atleta che ha chiuso al quarto posto nel decathlon alla scorsa edizione dei Giochi Olimpici. Non è detto che vi sia un nesso diretto, ma potrebbe: come comunicato dall’Agenzia Americana(USADA),è ...