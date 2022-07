Ultime Notizie – Il pm del caso Grillo Jr si candida al Csm (Di giovedì 21 luglio 2022) Ci ha pensato per alcune settimane, poi la decisione. Gregorio Capasso, Procuratore capo di Tempio Pausania, piccolo Tribunale della Gallura in Sardegna, si candida, come apprende l’Adnkronos, al Consiglio superiore della magistratura. Le candidature scadono proprio oggi e lui, pochi giorni fa, ha inviato il suo curriculum con la richiesta per il collegio Sud e Isole. Capasso è il Procuratore della Repubblica che lo scorso 26 novembre ha chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio di Ciro Grillo, il figlio di Beppe Grillo, accusato con tre suoi amici, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, di stupro di gruppo nei confronti di una studentessa italo-norvegese di 19 anni. Una violenza sessuale che sarebbe avvenuta nel luglio del 2019 proprio nel residence di proprietà dell’ideatore del M5S, in Costa ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 21 luglio 2022) Ci ha pensato per alcune settimane, poi la decisione. Gregorio Capasso, Procuratore capo di Tempio Pausania, piccolo Tribunale della Gallura in Sardegna, si, come apprende l’Adnkronos, al Consiglio superiore della magistratura. Leture scadono proprio oggi e lui, pochi giorni fa, ha inviato il suo curriculum con la richiesta per il collegio Sud e Isole. Capasso è il Procuratore della Repubblica che lo scorso 26 novembre ha chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio di Ciro, il figlio di Beppe, accusato con tre suoi amici, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, di stupro di gruppo nei confronti di una studentessa italo-norvegese di 19 anni. Una violenza sessuale che sarebbe avvenuta nel luglio del 2019 proprio nel residence di proprietà dell’ideatore del M5S, in Costa ...

SkyTG24 : ??? 'L'Italia è forte quando sa essere unita. Ha bisogno di un governo capace di muoversi con efficacia e tempestivi… - fanpage : Maria Stella Gelmini lascia Forza Italia. Una spaccatura clamorosa - fanpage : Il ministro Brunetta lascia Forza Italia, così come ha annunciato ieri sera la ministra Gelmini. 'Non sono io che l… - sportli26181512 : Sportmediaset - Milan-De Ketelaere, ballano 3 milioni. Fra domani e sabato mattina si può chiudere: Claudio Raimond… - fanpage : #crisidigoverno, l'ormai ex 5 stelle Luigi Di Maio, Ministro degli Esteri, è propenso al voto, ma avverte: 'Non pen… -