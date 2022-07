TS – “Galantuomo che ha segnato un’epoca”

(Di giovedì 21 luglio 2022) 2022-07-20 23:37:35 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di Tuttosport: “Ci ha lasciati nel pomeriggio, all’età di 89 anni, Luciano Nizzola, Presidente della Lega Calcio dal 1987 al 1996. Sotto la sua gestione il calcio italiano ha vissuto uno dei suoi periodi migliori, in Europa e nel mondo. Nizzola, di professione avvocato, è stato in seguito anche Presidente della Figc fino al 2000. Tutta la Lega Serie A esprime le più sentite condoglianze ai famigliari, unendosi al loro dolore per la sua scomparsa“. Con questa nota la Lega Serie A dà notizia della morte di Luciano Nizzola. L’ex presidente della Lega ha accelerato l’avvicinamento del calcio italiano al mondo delle pay-tv nel 1993. Guarda la gallery La Figc presenta il nuovo logo: Lapo posa con la coppa dell’Europeo Nizzola, l’addio di Gravina: “Ha” “Il mondo del calcio ...

... beffato ancora una volta dalla Francia in una finalesembrava già vinta dagli azzurri. "Il mondo del calcio saluta un dirigente- ha scritto il presidente della FIGC Gabriele Gravina ...Commenta per primo Luciano Nizzola , morto a 89 dopo una lunga malattia, era un uomo di calcio e un. Unoha saputo gestire i grandi cambiamenti del pallone (fu presidente di Lega e della Federcalcio alla fine dell'altro secolo), ma anche una persona, non più rieletta al proscenio ...Poi il messaggio di cordoglio: «Tutta la Lega Serie A esprime le più sentite condoglianze ai famigliari, unendosi al loro dolore per la sua scomparsa» La Lega Serie A sottolinea che «sotto la sua gest ...Fu il numero uno del calcio italiano nell'epoca d'oro a cavallo tra gli anni '90 e i primi 2000 Il calcio piange la scomparsa di Luciano Nizzola, ex presidente della Federcalcio e della Lega Calcio da ...