Trenord cancella 50 corse al giorno “a causa del caldo record” Ma pendolari e opposizioni non ci stanno | “Falsità | è così ogni anno”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 luglio 2022) Ilmanda in tilt anche i treni. O almeno è quello che raccontano in Lombardia, dovehato da lunedì scorso fino ad almeno giovedì 21 più di 50al, su un totale di circa 2.172, e ha accorciato la lunghezza di molti convogli. Per la società, proprietà per metà della controllata regionale Fnm e per metà di Trenitalia, all’origine della decisione c’è ileccezionale che impone la necessità di interventi di manutenzione straordinaria. Maal Pirellone non cie ritengono che ilsia solo una scusa per nascondere problemi che si ripetonoestate e pureinverno. Tra le ...